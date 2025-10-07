В «Динамо» огласили задачу на этот сезон РПЛ в связи с изменениями в руководстве клуба

Новоиспечённый председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев огласил задачу клуба на этот сезон Мир Российской Премьер-Лиги в связи с изменениями в руководстве. Ивлев сменил в должности председателя совета директоров Дмитрия Гафина.

«Наша главная задача — создать реальный клуб-лидер, который будет радовать нас всех хорошей, качественной и, что важно, стабильной игрой. Эмоциональные позитивные всплески — это, конечно, замечательно, но топ-клубу уровня РПЛ необходима стабильность результатов. И тогда мы сможем говорить о том, что как лидирующий клуб российского футбола мы способны претендовать на трофеи», — приводит слова Ивлева «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Динамо» — восьмое (15).