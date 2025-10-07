Скидки
Николай Наумов: в «Спартаке» Станкович строит неплохую команду, это толковый тренер

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости, что московский «Спартак» пока решил не увольнять главного тренера Деяна Станковича.

«Хорошо, что у «Спартака» нет других кандидатов на пост главного тренера. Станковичу нужно дать доработать до зимы, а уже по итогам этого отрезка можно принимать решение. Он строит неплохую команду и является толковым тренером, однако ему нужно изменить характер, который мешает команде. Хоть «Спартак» проиграл ЦСКА, но команда мне очень понравилась. При счёте 0:3 футболисты не остановились, а боролись до конца», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

