Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России в Новогорске

Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России в Новогорске
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов присоединился к сборной России на базе в Новогорске, сообщается в телеграм-канале национальной команды.

Сафонову 26 лет, в этом сезоне он не провёл ни одного матча за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. В прошлом сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль».

В международную паузу сборная России проведёт товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
