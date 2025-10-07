Скидки
«Бред ставить такие пенальти». Денис Глушаков — о дерби ЦСКА — «Спартак»

«Бред ставить такие пенальти». Денис Глушаков — о дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков полагает, что главный арбитр матча 11-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА Артём Чистяков не должен был назначать пенальти в пользу армейцев. Прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 3:2. Пенальти в ворота «Спартака» был назначен в начале первого тайма, 11-метровый удар реализовал полузащитник Иван Обляков.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

— Пенальти в ворота «Спартака» вызвал споры.
— Бред в таком матче ставить такие пенальти, я бы не назначил. С VAR футбол потихоньку превращается в балет, потому что мы привыкли, что защитники бьют нападающих, пожёстче играют, цепляют, идёт мужская борьба. Сейчас же все защитники перестраховываются, руки убирают, не хватают. Никто не понимает, поставят пенальти или не поставят, потому что у всех судей трактовки разные, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.

Комментарии
