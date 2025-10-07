«Почему мы должны быть недовольны?» В РФС оценили работу Карпина во главе сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в организации удовлетворены работой главного тренера национальной команды Валерия Карпина. С конца февраля 2022-го сборная России проводит только товарищеские матчи. Карпин возглавил национальную команду в 2021-м.

«Мы работой Валерия Георгиевича довольны. Сборная России находится на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Понимаю, что рейтинг — некая условность, но тем не менее он растёт. Почему мы должны быть недовольны его работой?» — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1), в октябре подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном и Боливией.