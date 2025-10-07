Андрей Червиченко: «Зенит» плюшевый, как панда — у команды нет злобы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, в чём заключается проблема санкт-петербургского «Зенита». Он посоветовал клубу уволить главного тренера Сергея Семака.

«Зенит» «плывёт» и никак не может собраться. Вроде все футболисты стараются, но им просто не прёт. Какие-то игроки «Зенита» кажутся плюшевыми. ЦСКА — фундаментальный клуб, «Спартак» — дерзкий, быстрый и злобный, а «Зенит», как панда, плюшевый. Он большой и здоровый, но без злобы. А без неё лидером не станешь. Мне кажется, в этом самая большая проблема клуба.

Семак уже семь лет в «Зените». Это слишком много — нужно его менять. Не потому что Семак плохой, а потому что его футбол приедается. Да, были исключения у Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», но даже в других топ-клубах тренеры уходят через три-пять сезонов. Гвардиола, Моуринью и Клопп переходят туда-сюда. Даже Зидан на пике ушёл из «Реала», выиграв всё. Нельзя долго сидеть в одном клубе, потому что будет провал. Если раньше «Зенит» был выше других по административному ресурсу, сейчас некоторые клубы с ним сравнялись. Хозяевам «Динамо» и ЦСКА больше не указ руководство питерцев», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.