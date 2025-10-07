«Путешествие в Казахстан было не из лёгких». Мбаппе — о фото, где он спит в самолёте

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер в социальной сети опубликовал фото одноклубника Килиана Мбаппе, который спит в самолёте по пути из Казахстана, на что француз отреагировал.

30 сентября «Реал» обыграл «Кайрат» в Алма-Ате в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 5:0. Мбаппе оформил хет-трик.

Фото: Страница Арды Гюлера в социальной сети

«Путешествие в Казахстан было не из лёгких, братишка», — прокомментировал фото Мбаппе.

Расстояние от Мадрида до Алма-Аты составляет 6400 км. Предположительно, перелёт «Реала» из Испании в Казахстан занял около 12 часов.

В 3-м туре Лиги чемпионов 22 октября «Реал» примет «Ювентус», «Кайрат» днём ранее сыграет дома с кипрским «Пафосом».