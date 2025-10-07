Скидки
Бевеев о вызове в сборную России: пока ещё не верится, осознание придёт, как надену форму

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о своём вызове в расположение национальной команды России на матчи с Ираном и Боливией.

«Не знаю, кто следующий из «Балтики» попадёт в сборную. Уже говорил про Сауся, он хороший футболист.

Пока ещё не верится. Осознание, наверное, придёт, как надену форму. Со всеми общаюсь, ребята спрашивают про Талалаева, про его подходы. Стараюсь со всеми коммуницировать», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с национальной командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).

