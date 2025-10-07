Защитник сборной России Бевеев высказался о матчах с командами Ирана и Боливии

Защитник калининградской «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев высказался о предстоящих товарищеских матчах с национальными командами Ирана и Боливии.

«Боливия и Иран — хорошие команды. Боливия обыграла Бразилию, это означает, что соперник серьёзный. Надо отнестись с полной концентрацией», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1). Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.