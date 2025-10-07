Защитник «Балтики» Бевеев ответил, давали ли в клубе наставления перед поездкой в сборную

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, давали ли ему в клубе наставления перед поездкой в сборную России. Накануне он получил вызов в расположение национальной команды на матчи с Ираном и Боливией. Это дебютное попадание Бевеева в сборную России.

«Сборная играет в четыре защитника, мы — в пять. Мы все профессионалы, ничего сверхъестественного. В клубе пожелали удачи, наставлений не было. Пожелали, чтобы без травм», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с национальной командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).