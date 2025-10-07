Скидки
Умяров: дерби получилось эмоциональным, но в сборной нет игроков «Спартака» и ЦСКА

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3), а также отметил, что в расположении сборной России нет игроков красно-белых и армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Здесь нет игроков ЦСКА и «Спартака» — только сборная. После дерби с ребятами пообщались, обсудили какие-то моменты. Понятно, что дерби получилось эмоциональным.

В первую очередь сборная — другие игроки, персонал. Нужно сейчас забыть клубные дела и сосредоточиться на сборной. Если думать о клубных делах, будет тяжело в сборной. Сейчас полный фокус на сборной», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

