Умяров: дерби получилось эмоциональным, но в сборной нет игроков «Спартака» и ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3), а также отметил, что в расположении сборной России нет игроков красно-белых и армейцев.

«Здесь нет игроков ЦСКА и «Спартака» — только сборная. После дерби с ребятами пообщались, обсудили какие-то моменты. Понятно, что дерби получилось эмоциональным.

В первую очередь сборная — другие игроки, персонал. Нужно сейчас забыть клубные дела и сосредоточиться на сборной. Если думать о клубных делах, будет тяжело в сборной. Сейчас полный фокус на сборной», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.