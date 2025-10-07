Скидки
Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре
Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком сентября по версии болельщиков, сообщила пресс-служба клуба.

В сентябре 26-летний футболист провёл три матча в Мир Российской Премьер-Лиге, забил пять голов и отдал результативную передачу. В игре с «Оренбургом» (5:2) Глушенков оформил покер.

Также на награду претендовали Денис Адамов, Густаво Мантуан, Лусиано, Александр Соболев и Луис Энрике.

При этом Глушенков номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре. За приз он поборется с Бителло («Динамо» Москва), Манфредом Угальде («Спартак»), Эгашем Касинтурой («Ахмат») и вратарём Рустамом Ятимовым («Ростов»).

