Главная Футбол Новости

Бевеев: из Калмыкии все пишут, поздравляют — на матч сборной России поедет 1000 человек

Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о своём вызове в расположение национальной команды России на матчи с Ираном и Боливией. Он рассказал, как на это событие отреагировали на его малой родине.

«Из Калмыкии пишут, поздравляют. В Волгоград собираются друзья, близкие. Многие просили билеты. 1000 человек из Калмыкии точно поедет. Уже 10-12 человек попросили билеты», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Новости. Футбол
