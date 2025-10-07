Скидки
Игрок «Спартака» Умяров отреагировал на вызов в сборную России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о первом попадании в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября). Ранее 25-летний опорный хавбек никогда не вызывался в национальную команду.

«Чувства «выдоха» нет. Всё только начинается. Не хочется останавливаться на вызове — хочется дебютировать. Не было вопросов ранее, почему не вызывали. Хотелось работать и заслужить. Не удивился приглашению — просто обрадовался, потому что долго ждал», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Комментарии
