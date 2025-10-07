Наиль Умяров ответил, кто был его кумиром в сборной России в детстве

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, кто был его кумиром в сборной России в детстве. Напомним, Умяров получил первый в карьере вызов в национальную команду на октябрьскую международную паузу.

— Кто был твоим кумиром в сборной России?

— Первая игра, которую я посмотрел, с Нидерландами на Евро. Мы смотрели с дедушкой, и у нас выключили свет. Только в новостях утром увидел, что победили. В той сборной все были кумирами. Первая команда, за которую я начал болеть. Для детей гордость видеть своих кумиров вживую и по телевизору, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.