Наиль Умяров: Боливия обыграла сборную Бразилии — это говорит об уровне

Полузащитник сборной России и «Спартака» Наиль Умяров заявил, что команду Боливии можно считать сильной, так как она недавно обыгрывала сборную Бразилии. Встреча Россия — Боливия состоится 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

«Не чувствуя и не играя с соперниками из Европы, тяжело сказать, на каком месте мы могли бы быть. Да, Боливия обыграла Бразилию. Это говорит об уровне», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сборная Боливии обыграла Бразилию в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча, которая прошла 10 сентября, завершилась минимальной победой боливийцев.