Наиль Умяров: Боливия обыграла сборную Бразилии — это говорит об уровне
Поделиться
Полузащитник сборной России и «Спартака» Наиль Умяров заявил, что команду Боливии можно считать сильной, так как она недавно обыгрывала сборную Бразилии. Встреча Россия — Боливия состоится 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не чувствуя и не играя с соперниками из Европы, тяжело сказать, на каком месте мы могли бы быть. Да, Боливия обыграла Бразилию. Это говорит об уровне», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Сборная Боливии обыграла Бразилию в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча, которая прошла 10 сентября, завершилась минимальной победой боливийцев.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Терсерос – 45+4'
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:12
-
14:11
-
14:08
-
14:08
-
14:06
-
14:03
-
14:03
-
14:02
-
13:59
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:49
-
13:47
-
13:47
-
13:44
-
13:39
-
13:39
-
13:36
-
13:33
-
13:33
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:27
-
13:27
-
13:25
-
13:23
-
13:17
-
13:07