Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров: Боливия обыграла сборную Бразилии — это говорит об уровне

Наиль Умяров: Боливия обыграла сборную Бразилии — это говорит об уровне
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Спартака» Наиль Умяров заявил, что команду Боливии можно считать сильной, так как она недавно обыгрывала сборную Бразилии. Встреча Россия — Боливия состоится 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не чувствуя и не играя с соперниками из Европы, тяжело сказать, на каком месте мы могли бы быть. Да, Боливия обыграла Бразилию. Это говорит об уровне», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сборная Боливии обыграла Бразилию в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча, которая прошла 10 сентября, завершилась минимальной победой боливийцев.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Терсерос – 45+4'    
Материалы по теме
10 интриг предстоящих матчей сборных. Тяжёлые соперники у России и гарантия огня у Сербии
10 интриг предстоящих матчей сборных. Тяжёлые соперники у России и гарантия огня у Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android