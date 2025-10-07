Полузащитник «Спартака» Умяров поделился, как узнал о вызове в сборную России

Футболист московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, как узнал о вызове в сборную России на октябрьские товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

«Мы все — профессионалы и футболисты высокого уровня. Легко найти понимание с качественными футболистами. Всё получается. Понятно, что что-то нужно нарабатывать. Будем улучшать.

За день до объявления состава администратор «Спартака» прислал сообщение, что я вызван в сборную. Был с семьёй и с ребёнком дома», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).