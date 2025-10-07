Игрок «Спартака» Умяров: лимит на легионеров нисколько не помогает попадать мне в состав

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об идее увеличения лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Сложно сказать, что бы было. У руководства есть план. Лимит нисколько не помогает мне попадать в состав», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.