Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров охарактеризовал команду Ирана перед матчем со сборной России

Наиль Умяров охарактеризовал команду Ирана перед матчем со сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек сборной России Наиль Умяров высказался о предстоящем сопернике национальной команды — сборной Ирана.

«Мы сегодня начали разбирать сборную Ирана. Многие играли с ней два года назад. Интенсивная команда, с которой будет интересно сыграть», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Команда уже отобралась на чемпионат мира 2026 года, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Алексей Миранчук пока не прибыл в расположение сборной России на тренировочный сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android