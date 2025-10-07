Скидки
Матвей Кисляк: не привыкаю к статусу игрока сборной России, каждый вызов — радость

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк признался, что всегда рад приезжать в сборную России. Хавбек был вызван тренерским штабом национальной команды на октябрьские матчи с Ираном и Боливией.

«Не привыкаю к статусу игрока сборной. Сюда можно как попасть, так и выпасть. Каждый вызов — радость и приятные чувства. Если показывать уровень в клубе, тебя заметят и вызовут», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1). Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

