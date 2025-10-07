Скидки
Кисляк: достигнув всего в футболе, Дзюба остаётся хорошим человеком и легендой

Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе, который является рекордсменом по количеству забитых мячей в составе национальной команды (31).

«Дзюба пришёл и своим отношением расположил к себе. Может, полюбил меня (смеётся). Я всегда смеялся с его шуток. Это хороший человек и пример для меня. Достигнув всего в футболе, он остаётся хорошим человеком и легендой российского футбола. Если бы Дзюба был здесь, разбавил бы обстановку. У нас здесь все с хорошим чувством юмора», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

