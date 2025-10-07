Наиль Умяров: мне хотелось прогрессировать и получить вызов в сборную России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о первом попадании в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября). Ранее 25-летний опорник не вызывался в национальную команду.

«Я видел, что говорили тренеры сборной. Вы, журналисты, на «Спартаке» сами задаёте вопросы об этом, поэтому я знал обо всём. Повторюсь, мне хотелось прогрессировать и получить вызов в сборную. Теперь я хочу играть. До меня все слова доходят, но эмоций не вызывают», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.