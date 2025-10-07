Скидки
Хавбек ЦСКА Кисляк: приезжать в сборную после победы над «Спартаком» замечательно

Хавбек ЦСКА Кисляк: приезжать в сборную после победы над «Спартаком» замечательно
Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал поездку в сборную России сразу после победы в московском дерби над «Спартаком». Команды встретились в рамках 11-го тура Мир РПЛ. Армейцы обыграли соперника со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Чуть-чуть добавилось настроения. Приезжать в сборную после победы замечательно. Не подкалывали никого, обсудили какие-то моменты после матча. Пенальти был, конечно (смеётся)», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

