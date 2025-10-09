Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 9 октября

Сегодня, 9 октября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 9 октября (время московское):

19:00. Финляндия – Литва;

21:45. Чехия – Хорватия;

21:45. Фарерские острова – Черногория;

21:45. Кипр – Босния и Герцеговина;

21:45. Шотландия – Греция;

21:45. Беларусь – Дания;

21:45. Мальта – Нидерланды;

21:45. Австрия – Сан-Марино.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

