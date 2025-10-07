«Ну какая это рука?» Овчинников не согласен с пенальти в матче «Акрон» — «Зенит»

Бывший голкипер «Локомотива» Сергей Овчинников высказался о назначенном в ворота «Зенита» пенальти в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1). Мяч от головы защитника петербуржцев Дугласа Сантоса попал ему в руку. По мнению Овчинникова, в этом эпизоде судье не стоило назначать 11-метровый удар.

«Для меня это не пенальти. Ну как Дуглас Сантос мог убрать руку в 20 сантиметрах, когда там идёт срезка от головы? Ну мяч уходит от ворот, это не голевой эпизод, мяч не летит в створ ворот.

Это должна быть [акцентированная] игра рукой, наверное. Или там игрок выбивает из ворот, или он прерывает пас. Но это же не значит… Я там хитрый нападающий, подцепил в руку, руки у защитника внизу, попал. Ну какая это рука?» — сказал Овчинников в выпуске YouTube-шоу «Про наш футбол».