«Зенит» обратился в ЭСК по назначенному пенальти в матче с «Акроном»

«Зенит» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Акроном» на 92-й минуте, когда арбитр Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота питерцев. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Матч между «Зенитом» и «Акроном» прошёл 4 октября. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встреча закончилась со счётом 1:1. После 11 матчей чемпионата России красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место. Сине-бело-голубые заработали 20 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре тольяттинская команда крупно проиграла «Ахмату» со счётом 0:3, а подопечные Сергея Семака победили «Оренбург» (5:2).