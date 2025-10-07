У «Зенита» сорвался товарищеский матч с «Овьедо» и ещё двумя клубами из Европы — источник

У петербургского «Зенита» сорвался товарищеский матч с «Овьедо» из-за того, что испанский клуб не смог гарантировать сине-бело-голубым получение виз и пересечение границы, сообщил телеграм-канал Mash на спорте.

По данным источника, «Овьедо» вышел на «Зенит» с предложением провести товарищескую встречу в паузу на матчи сборных. Ла Лига и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение матча, «Зенит» был готов оформлять билеты и бронировать место проживания, но «попросил гарантии того, что команду не развернут на границе». Испанская сторона не смогла гарантировать этого.

Отмечается, что «Зенит» также вёл переговоры о проведении матча с другим испанским клубом — «Севильей», а также с бельгийским «Стандартом», но договориться не удалось.