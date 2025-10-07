Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У «Зенита» сорвался товарищеский матч с «Овьедо» и ещё двумя клубами из Европы — источник

У «Зенита» сорвался товарищеский матч с «Овьедо» и ещё двумя клубами из Европы — источник
Аудио-версия:
Комментарии

У петербургского «Зенита» сорвался товарищеский матч с «Овьедо» из-за того, что испанский клуб не смог гарантировать сине-бело-голубым получение виз и пересечение границы, сообщил телеграм-канал Mash на спорте.

По данным источника, «Овьедо» вышел на «Зенит» с предложением провести товарищескую встречу в паузу на матчи сборных. Ла Лига и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение матча, «Зенит» был готов оформлять билеты и бронировать место проживания, но «попросил гарантии того, что команду не развернут на границе». Испанская сторона не смогла гарантировать этого.

Отмечается, что «Зенит» также вёл переговоры о проведении матча с другим испанским клубом — «Севильей», а также с бельгийским «Стандартом», но договориться не удалось.

Материалы по теме
Это кино. Дзюба бил пенальти «Зениту» на 90+5-й минуте — и запустил в перекладину! Видео
Это кино. Дзюба бил пенальти «Зениту» на 90+5-й минуте — и запустил в перекладину! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android