Тренер вратарей сборной России Кафанов рассчитывает, что Сафонов сыграет в матче с Ираном

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассчитывает, что голкипер «Пари Сен-Жермен» Матей Сафонов примет участие в товарищеском матче с национальной командой Ирана, который состоится в пятницу, 10 октября.

«Есть предварительные договорённости, что с Ираном игру начнёт Сафонов. На вторую пока не знаем», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1). Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.