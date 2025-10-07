Скидки
Тренер вратарей сборной России Кафанов рассчитывает, что Сафонов сыграет в матче с Ираном

Тренер вратарей сборной России Кафанов рассчитывает, что Сафонов сыграет в матче с Ираном
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассчитывает, что голкипер «Пари Сен-Жермен» Матей Сафонов примет участие в товарищеском матче с национальной командой Ирана, который состоится в пятницу, 10 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть предварительные договорённости, что с Ираном игру начнёт Сафонов. На вторую пока не знаем», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1). Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

Кисляк: достигнув всего в футболе, Дзюба остаётся хорошим человеком и легендой
