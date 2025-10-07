Тренер вратарей сборной России Кафанов рассчитывает, что Сафонов сыграет в матче с Ираном
Поделиться
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассчитывает, что голкипер «Пари Сен-Жермен» Матей Сафонов примет участие в товарищеском матче с национальной командой Ирана, который состоится в пятницу, 10 октября.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Есть предварительные договорённости, что с Ираном игру начнёт Сафонов. На вторую пока не знаем», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1). Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.
Комментарии
- 7 октября 2025
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:12
-
14:11
-
14:08
-
14:08
-
14:06
-
14:03
-
14:03
-
14:02
-
13:59
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:49
-
13:47
-
13:47
-
13:44
-
13:39
-
13:39
-
13:36
-
13:33
-
13:33
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:27
-
13:27
-
13:25
-
13:23
-
13:17
-
13:07