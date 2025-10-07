«Ахмат» и КДК обратились в ЭСК по удалению Ндонга в матче с «Краснодаром»

«Ахмат» и КДК обратились в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть удаление защитника грозненцев Усмана Ндонга в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Защитник заработал удаление за удар в челюсть Эдуарду Сперцяну. После матча Ндонг обвинил капитана «Краснодара» в расизме, а «Ахмат» поддержал своего футболиста и также уличил Сперцяна в расистских высказываниях.

Так, «Ахмат» и КДК РФС просят рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 81-й минуте в матче с «Краснодаром», в котором арбитр Инал Танашев удалил защитника «Ахмата» Усмана Ндонга. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций Российского футбольного союза.