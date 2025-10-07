Скидки
«Ахмат» и КДК обратились в ЭСК по удалению Ндонга в матче с «Краснодаром»

«Ахмат» и КДК обратились в ЭСК по удалению Ндонга в матче с «Краснодаром»
Комментарии

«Ахмат» и КДК обратились в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой рассмотреть удаление защитника грозненцев Усмана Ндонга в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Защитник заработал удаление за удар в челюсть Эдуарду Сперцяну. После матча Ндонг обвинил капитана «Краснодара» в расизме, а «Ахмат» поддержал своего футболиста и также уличил Сперцяна в расистских высказываниях.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

Так, «Ахмат» и КДК РФС просят рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 81-й минуте в матче с «Краснодаром», в котором арбитр Инал Танашев удалил защитника «Ахмата» Усмана Ндонга. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме
«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме
