Шотландия — Греция: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
Сегодня, 9 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Греции. Игра пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). В прямом эфире матч покажет Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Права на трансляцию матча квалификации к ЧМ-2026 Шотландия — Греция в России принадлежат Okko.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
