Шотландия — Греция: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Главная Футбол Новости

Шотландия — Греция: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 9 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Греции. Игра пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). В прямом эфире матч покажет Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Права на трансляцию матча квалификации к ЧМ-2026 Шотландия — Греция в России принадлежат Okko.
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
3 : 1
Греция
0:1 Цимикас – 62'     1:1 Кристи – 64'     2:1 Фергюсон – 80'     3:1 Дайкс – 90+3'    

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
