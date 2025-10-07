Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России Кафанов: Агкацев держит прошлогоднюю планку

Тренер вратарей сборной России Кафанов: Агкацев держит прошлогоднюю планку
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Краснодара» и национальной команды Станислав Агкацев держит свой уровень, несмотря на пропущенный гол между ног от Максима Глушенкова в матче Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Пропущенный гол Агкацева между ног очень сложный. Такое сложно взять, его расстреляли, это не его вина. Стас держит прошлогоднюю планку, приехал в хорошем настроении. В паре с Сафоновым поиграли в теннисболл. Он абсолютно здоров», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В игре 11-го тура РПЛ с «Ахматом» Агкацев отразил пенальти от Георгия Мелкадзе и помог своей команде победить со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'
Материалы по теме
Промах дня в игре «Краснодара»! Мелкадзе подвёл Черчесова под первое поражение в сезоне
Видео
Промах дня в игре «Краснодара»! Мелкадзе подвёл Черчесова под первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android