Тренер вратарей сборной России Кафанов: Агкацев держит прошлогоднюю планку
Поделиться
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Краснодара» и национальной команды Станислав Агкацев держит свой уровень, несмотря на пропущенный гол между ног от Максима Глушенкова в матче Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Пропущенный гол Агкацева между ног очень сложный. Такое сложно взять, его расстреляли, это не его вина. Стас держит прошлогоднюю планку, приехал в хорошем настроении. В паре с Сафоновым поиграли в теннисболл. Он абсолютно здоров», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В игре 11-го тура РПЛ с «Ахматом» Агкацев отразил пенальти от Георгия Мелкадзе и помог своей команде победить со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15' 2:0 Коста – 31'
Удаления: нет / Ндонг – 85'
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:12
-
14:11
-
14:08
-
14:08
-
14:06
-
14:03
-
14:03
-
14:02
-
13:59
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:49
-
13:47
-
13:47
-
13:44
-
13:39
-
13:39
-
13:36
-
13:33
-
13:33
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:27
-
13:27
-
13:25
-
13:23
-
13:17
-
13:07