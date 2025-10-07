Тренер вратарей сборной России Кафанов: Агкацев держит прошлогоднюю планку

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Краснодара» и национальной команды Станислав Агкацев держит свой уровень, несмотря на пропущенный гол между ног от Максима Глушенкова в матче Мир РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Пропущенный гол Агкацева между ног очень сложный. Такое сложно взять, его расстреляли, это не его вина. Стас держит прошлогоднюю планку, приехал в хорошем настроении. В паре с Сафоновым поиграли в теннисболл. Он абсолютно здоров», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В игре 11-го тура РПЛ с «Ахматом» Агкацев отразил пенальти от Георгия Мелкадзе и помог своей команде победить со счётом 2:0.