Кафанов: вины Максименко в пропущенных голах «Спартака» нет — защита играет безобразно

Тренер сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о голкипере московского «Спартака» Александре Максименко. По словам Кафанова, вины вратаря в последних пропущенных красно-белыми голах нет. В матче 11-го тура Мир РПЛ «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 2:3.

«Бедный Саша Максименко — в сборной попал к вратарям из академии «Краснодара». Это триумф их академии (улыбается).

Голы Максименко забивают, но его вины нет. Защита играет просто безобразно. С Иорданией Саша все вопросы снял. «Спартак» теряет очки не из-за него, он играет без ошибок», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.