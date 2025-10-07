Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» обратились в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Рубином»

«Крылья Советов» обратились в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Рубином»
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча, которая прошла в субботу, 4 октября, в столице Татарстана, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

«Крылья Советов» просят ЭСК рассмотреть эпизод на 53-й минуте матча с «Рубином», в котором арбитр Евгений Буланов засчитал гол полузащитника «Рубина» Велдина Ходжи. Также самарский клуб просит рассмотреть эпизод на 82-й минуте с неназначенным пенальти.

Материалы по теме
«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android