«Крылья Советов» обратились в ЭСК по двум эпизодам в матче с «Рубином»

Самарские «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча, которая прошла в субботу, 4 октября, в столице Татарстана, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Крылья Советов» просят ЭСК рассмотреть эпизод на 53-й минуте матча с «Рубином», в котором арбитр Евгений Буланов засчитал гол полузащитника «Рубина» Велдина Ходжи. Также самарский клуб просит рассмотреть эпизод на 82-й минуте с неназначенным пенальти.