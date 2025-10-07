Скидки
Кафанов: хотелось вызвать в сборную России Митрюшкина и Бориско, но вместо кого?

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выборе голкиперов на октябрьский сбор, в рамках которого россияне сыграют с Ираном и Боливией.

«На сегодняшний день мы собрали основную обойму вратарей. Очень хотелось вызвать Митрюшкина и Бориско, но было сложно выбрать, вместо кого?

Соглашусь, что Бориско стал открытием. Я поговорил с ним, попросил его держать этот уровень. Сказал ему: «Надеюсь, так и будет дальше», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

