Виталий Кафанов: сейчас игра Лунёва — не очень, он может лучше

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре в текущем сезоне Мир РПЛ вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва. В матче 11-го тура чемпионата России бело-голубые проиграли «Локомотиву» со счётом 3:5.

«С Лунёвым у меня были две беседы. Там есть моменты, которые надо проанализировать ему самому. Нужно время, когда меняется стиль, новый тренер. Обычно на это уходит несколько месяцев.

Сейчас его игра не очень. Зная его по «Зениту», «Байеру», «Карабаху», он может играть лучше», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В октябре россияне проведут товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

