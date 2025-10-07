Скидки
Главная Футбол Новости

Кафанов ответил, почему Сафонов является основным вратарём сборной без игровой практики

Кафанов ответил, почему Сафонов является основным вратарём сборной без игровой практики
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, почему Матвей Сафонов является основным голкипером национальной команды, даже несмотря на отсутствие игровой практики в «Пари Сен-Жермен».

— Почему Сафонов без практики основной вратарь сборной России?
— Во-первых, сезон только начался. В прошлом сезоне Матвей играл, это дало ему плюс. Поменялась ситуация, ушёл Доннарумма. Теперь Матвею надо конкурировать с другим вратарём. Тренеры «ПСЖ» приняли начать сезон с Шевалье. Они должны понять, на что он способен. Потом будет длительная серия Сафонова. А после зимы будет понятно, кто первый, кто второй. Это из простой тренерской логики. Думаю, это правильно, когда приходит новый вратарь, нужна длительная серия.

Матвей в прекрасном настроении. С поля не могли выгнать, есть желание работать. Вечером команда отдыхает, вратари работают, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Комментарии
