Чехия — Хорватия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 октября, состоится матч 7-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Чехии и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» (Прага, Чехия). В прямом эфире матч покажет Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После четырёх туров сборная Хорватии набрала 12 очков и занимает первое место в группе L. Чешская национальная команда заработала 12 очков в пяти встречах и располагается на второй строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Самые большие стадионы мира: