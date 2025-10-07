Виталий Кафанов объяснил невызов вратаря «Локо» Митрюшкина в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин не получил вызов в национальную команду на октябрьские матчи.

«Матч с «Динамо» был не последним в хорошем отрезке Митрюшкина. Если бы этот матч был пораньше, мы бы его вызвали. Я ему об этом сказал лично, что тогда кого-то из нынешних не было бы.

Хотелось бы дать возможность Антону дебютировать. Он сказал, что не собирается опускать руки, будет работать ещё лучше.

Мы не смотрим на таблицу и место «Спартака». Кроме одной ошибки, Максименко делает всё правильно. То же самое у Митрюшкина — «Локомотив» много пропускает. Не надо смотреть на графу пропущенных, только на игру вратарей», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.