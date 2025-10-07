Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов объяснил невызов вратаря «Локо» Митрюшкина в сборную России

Виталий Кафанов объяснил невызов вратаря «Локо» Митрюшкина в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин не получил вызов в национальную команду на октябрьские матчи.

«Матч с «Динамо» был не последним в хорошем отрезке Митрюшкина. Если бы этот матч был пораньше, мы бы его вызвали. Я ему об этом сказал лично, что тогда кого-то из нынешних не было бы.

Хотелось бы дать возможность Антону дебютировать. Он сказал, что не собирается опускать руки, будет работать ещё лучше.

Мы не смотрим на таблицу и место «Спартака». Кроме одной ошибки, Максименко делает всё правильно. То же самое у Митрюшкина — «Локомотив» много пропускает. Не надо смотреть на графу пропущенных, только на игру вратарей», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Кафанов: хотелось вызвать в сборную России Митрюшкина и Бориско, но вместо кого?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android