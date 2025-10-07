Кафанов высказался о возможном переименовании приза имени Льва Яшина

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал понять, что он против переименования приза лучшему вратарю сезона. Сейчас награда носит имя бывшего вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина. Однако название приза могут изменить по политическим причинам.

«Вопрос о смене названия приза Яшина даже обсуждать не хочу. Он стал лучшим вратарём столетия. Со Львом Ивановичем я ни разу не пересекался, но очень хотел», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Лев Яшин стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе в 1963 году. Ни до, ни после вратари не становились обладателями «Золотого мяча». Ранее с инициативой о переименовании приза лучшему вратарю сезона выступили в исполкоме УЕФА.