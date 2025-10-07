Кафанов: Хайкин растёт вместе с клубом — уже сейчас это вратарь европейского уровня

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о голкипере клуба «Будё-Глимт» Никите Хайкине. В матче общего этапа Лиги Европы УЕФА норвежская команда сыграла вничью с английским «Тоттенхэмом» (2:2).

«С Хайкиным мы общались после его матча с «Тоттенхэмом». Он растёт вместе с клубом. Играет очень хорошо, за него только радуюсь. Уже сейчас можно говорить, что это вратарь европейского уровня. Об Израиле речь не идёт, с Норвегией очень сложный процесс, чтобы получить паспорт. До этого ещё долго, а об Израиле, повторюсь, речи не идёт», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.