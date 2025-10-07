Скидки
«Динамо» обратилось в ЭСК по пенальти в матче с «Локомотивом»

«Динамо» обратилось в ЭСК по пенальти в матче с «Локомотивом»
Московское «Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 38-й минуте в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» прошёл 4 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Победу со счётом 5:3 одержали красно-зелёные. После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» занимает второе место, набрав 23 очка.

Лидирует в чемпионате России ЦСКА, набравший 24 очка.

