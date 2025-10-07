«Динамо» обратилось в ЭСК по пенальти в матче с «Локомотивом»

Московское «Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 38-й минуте в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» прошёл 4 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Победу со счётом 5:3 одержали красно-зелёные. После этой игры «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» занимает второе место, набрав 23 очка.

Лидирует в чемпионате России ЦСКА, набравший 24 очка.