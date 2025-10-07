Скидки
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, когда Алексей Миранчук прибудет в расположение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда к национальной команде присоединится хавбек американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук.

«Алексей Миранчук должен только сегодня вечером добраться. А Дивеев должен взять паузу два-три дня», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Команда уже отобралась на чемпионат мира 2026 года, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

