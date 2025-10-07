Карпин — журналистам: вызываю Умярова в сборную России, чтобы вы не спрашивали

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что пригласил полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в расположение национальной команды из-за журналистов. В октябре россияне сыграют со сборными Ирана и Боливии.

«Я поэтому и вызываю Умярова, чтобы вы не спрашивали. Только из-за вас, я не выдержал давление. Выбирайте других футболистов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1). Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.