«Соболев пока не убеждает». Карпин — о невызове форварда «Зенита» в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе нападающих для национальной команды. Специалист признался, что его не убеждает игра форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Головной боли из-за нападающих пока нет. Есть Воробьёв, Сергеев. Соболев пока не убеждает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Команда уже отобралась на чемпионат мира 2026 года, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.