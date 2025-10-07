Карпин назвал жестом поддержки добавление Захаряна в расширенный список сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал жестом поддержки добавление хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный список национальной команды на октябрьские матчи с Ираном и Боливией.

«Добавление Захаряна в расширенный список можно считать жестом поддержки. Не вызвали, потому что не заслужил. Сыграл две игры по 20 минут», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1). Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.