Исландия — Франция: во сколько начало игры квалификации к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Исландии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. В прямом эфире матч покажет сервис Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В следующем туре сборная Исландии встретится с Азербайджаном (13 ноября), а Франция — с Украиной (13 ноября).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Самые большие стадионы мира: