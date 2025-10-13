Исландия — Франция: во сколько начало игры квалификации к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Скидки
Исландия — Франция: во сколько начало матча отборочного турнира к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Исландии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. В прямом эфире матч покажет сервис Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Права на трансляцию матча квалификации к ЧМ-2026 Исландия — Франция в России принадлежат Okko.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 2
Франция
1:0 Паульссон – 39'     1:1 Нкунку – 63'     1:2 Матета – 68'     2:2 Хлинссон – 70'    

В следующем туре сборная Исландии встретится с Азербайджаном (13 ноября), а Франция — с Украиной (13 ноября).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
