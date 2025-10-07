Карпин — о Смолове: вызывать в сборную России игрока «БроукБойз» — такая себе история

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном вызове в национальную команду нападающего медийной команды «БроукБойз» Фёдора Смолова. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией. 35-летний Смолов минувшим летом получил статус свободного агента, покинув «Краснодар».

«Что касается Смолова, вызывать игрока «Броуков» — такая себе история. Можно организовать специальный гала-матч, пусть РФС сделает. При чём здесь первая сборная?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).