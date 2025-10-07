Скидки
Валерий Карпин высказался о невызове Джикии и Кузяева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове в национальную команду на октябрьский сбор защитника «Антальяспора» Георгия Джикии и хавбека «Рубина» Далера Кузяева.

«Джикию рассматриваем, но пока вызвали других. Или я должен из-за голов вызывать. Возраст не играет роли, Осипенко же вызывается. Если будет дефицит, вызовем игрока старше 30 лет. Кузяеву дорога не закрыта, но вы видите, какая конкуренция», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

