Валерий Карпин: аренда Захаряна в «Динамо»? Надо подумать об этом

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что подумает над арендой полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в московский клуб.

— Возможна ли аренда Захаряна в «Динамо»?

— Надо подумать об этом, я без понятия, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в двух матчах, проведя суммарно 48 минут на поле. Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за повреждений. Также Захарян вошёл в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября), но не попал в окончательный состав.