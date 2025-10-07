Скидки
Валерий Карпин: контры с Талалаевым? Мне по барабану, спрашивайте у него

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал информацию о конфликте с возглавляющим калининградскую «Балтику» специалистом Андреем Талалаевым.

«У меня с Талалаевым есть контры? Спрашивайте у него. Мне по барабану», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1), в октябре подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном и Боливией. Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

